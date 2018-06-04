На Тернопільщині у Бучачі відбулися «Дні Пінзеля» (фото)

Тернопіль. 4 червня. УНІАН. На Тернопільщині у Бучачі відбулися «Дні Пінзеля».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час святкування голова ТОДА Степан Барна також оглянув стан ремонтних робіт у Бучацькій ратуші, основним автором оздоблення якої був видатний скульптор Йоан Георгій Пінзель.

«Спілкуючись із підрядниками, ми обговорили продовження реставраційних робіт. Надзвичайно важливо, що ми маємо унікальну можливість продовжити традицію проведення «Днів Пінзеля» у Бучачі. Разом повинні популяризувати творчість відомого скульптора не лише словами, а й конкретними діями, адже постать Пінзеля – унікальна і про неї завжди потрібно пам’ятати», – наголосив Барна.

Також разом з представниками районної влади він відвідав Бучацький монастир отців Василіян Воздвиження Чесного Хреста Господнього, колегіум ім. св. Йосафата, арт-двір, «Кав’ярню на Аґнона», де проводяться літературні зустрічі із письменниками.

У костелі Успіння Діви Марії в рамках святкування «Днів Пінзеля» відбувся концерт камерного оркестру Тернопільської філармонії.