На Тернопільщині у Бучачі відбулися «Дні Пінзеля» (фото)

17:31, 04 червня 2018
Тернопіль
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фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час святкування голова ТОДА Степан Барна також оглянув стан ремонтних робіт у Бучацькій ратуші, основним автором оздоблення якої був видатний скульптор Йоан Георгій Пінзель.

фото прес-служби ТОДА

«Спілкуючись із підрядниками, ми обговорили продовження реставраційних робіт. Надзвичайно важливо, що ми маємо унікальну можливість продовжити традицію проведення «Днів Пінзеля» у Бучачі. Разом повинні популяризувати творчість відомого скульптора не лише словами, а й конкретними діями, адже постать Пінзеля – унікальна і про неї завжди потрібно пам’ятати», – наголосив Барна.

фото прес-служби ТОДА

Також разом з представниками районної влади він відвідав Бучацький монастир отців Василіян Воздвиження Чесного Хреста Господнього, колегіум ім. св. Йосафата, арт-двір, «Кав’ярню на Аґнона», де проводяться літературні зустрічі із письменниками.

У костелі Успіння Діви Марії в рамках святкування «Днів Пінзеля» відбувся концерт камерного оркестру Тернопільської філармонії.

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