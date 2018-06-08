На Тернопільщині проклали асфальтову дорогу до печери Кришталева (фото)

Печера Кришталева – це унікальна геологічна пам’ятка природи, яка залишає незабутні враження у туристів не лише з України, а й з різних куточків світу.

На Тернопільщині проклали асфальтову дорогу до печери Кришталева.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у селі Кривче Борщівського району на вул. Заболотівка проведено ремонтні роботи на дорозі протяжністю 1,3 км та загальною вартістю 5 млн грн. До цього у 2013 році ремонтні роботи проводилися на ділянці 400 м.

«Печера Кришталева – це унікальна геологічна пам’ятка природи, яка залишає незабутні враження у туристів не лише з України, а й з різних куточків світу. Для нас важливо не лише популяризувати історичні пам'ятки та визначні місця краю, а й створювати комфортні умови для відпочинку туристів. Відтак ми активно працюємо над покращенням стану доріг, облаштуванням стоянок та вдосконаленням інфраструктури області загалом. Дорога до Кришталевої була однією з моїх обіцянок після ініціативи ремонту під`їзних шляхів до туристичних місць та об`єктів. Вона виконана», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.