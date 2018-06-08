На Тернопільщині проклали асфальтову дорогу до печери Кришталева (фото)
На Тернопільщині проклали асфальтову дорогу до печери Кришталева.
Читайте такожНа Тернопільщині за втручання прокуратури школі повернули земельну ділянку, яку віддали приватній особі
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у селі Кривче Борщівського району на вул. Заболотівка проведено ремонтні роботи на дорозі протяжністю 1,3 км та загальною вартістю 5 млн грн. До цього у 2013 році ремонтні роботи проводилися на ділянці 400 м.
«Печера Кришталева – це унікальна геологічна пам’ятка природи, яка залишає незабутні враження у туристів не лише з України, а й з різних куточків світу. Для нас важливо не лише популяризувати історичні пам'ятки та визначні місця краю, а й створювати комфортні умови для відпочинку туристів. Відтак ми активно працюємо над покращенням стану доріг, облаштуванням стоянок та вдосконаленням інфраструктури області загалом. Дорога до Кришталевої була однією з моїх обіцянок після ініціативи ремонту під`їзних шляхів до туристичних місць та об`єктів. Вона виконана», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.