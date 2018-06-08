На Тернопільщині у районній лікарні відкрили модернізоване дитяче відділення з сучасним обладнанням

До цього тут знаходилося неврологічне відділення, яке перенесли на 1-ий поверх і реорганізували в терапевтично-неврологічне відділення.

У Теребовлянській центральній районній лікарні відкрили повністю оновлене, модернізоване та забезпечене усім необхідним обладнанням дитяче відділення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, щоб діти могли обслуговуватися в зручних умовах, дитяче відділення, яке знаходилося на відстані від центрального корпусу, перенесли на третій поверх центрального корпусу.

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До цього тут знаходилося неврологічне відділення, яке перенесли на 1-ий поверх і реорганізували в терапевтично-неврологічне відділення.

«Реконструкція тривала близько півроку. Вартість робіт – майже 800 тис. грн. Це кошти субвенції з державного бюджету, кошти з бюджету районної ради та стабілізаційна дотація. За рахунок цих коштів вдалося оснастити відділення необхідним обладнанням для обстеження та лікування. Відтепер наші пацієнти отримуватимуть ще якісніші та доступніші медичні послуги», – каже головний лікар медзакладу Михайло Никеруй.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час відкриття дитячого відділення відзначив, що Теребовлянська районна лікарня є однією з кращих та дбає про свій розвиток й ефективно використовує ресурси, які надходять чи то у вигляді субвенції з державного бюджету, чи благодійних внесків.

«Торік на цей лікувальний заклад ми спрямували 1,7 млн грн. Для нас сьогодні пріоритет у наданні медичних послуг – це якість. І тому ми заохочуємо і підтримуємо їх економію. З цією метою також з Державного фонду регіонального розвитку на утеплення лікарні буде спрямовано понад 3 млн грн. Сподіваюся, що зекономлені кошти за рахунок енергоефективних заходів у лікарні спрямують на її модернізацію», – сказав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, минулого літа у Теребовлянській районній лікарні відкрили повністю оновлене пологове відділення.