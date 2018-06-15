Гройсман закликав аграріїв активніше використовувати програми державної підтримки (Фото)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав аграріїв активніше використовувати програми державної підтримки: на закупівлю молоднякя, створення нових і розширення існуючих ферм, здешевлення техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу перед аграріями з різних регіонів України, перебуваючи в під час перебування на Тернопільщині на фермерському господарстві «Гадз», яке спеціалізується на вирощуванні зернових, фруктів та ягід і є серед лідерів галузі за темпами нарощування плодових насаджень не лише в Тернопільській області, але й в Україні.

«Я тут, щоб підкреслити важливість вашої праці. Україна має стати економічно сильною державою, тоді ми вирішимо багато проблем, які накопичилися десятиріччями. І в цьому завданні роль АПК є дуже важливо. Для цього ми запроваджуємо справедливі інструменти чесної підтримки тих, хто працює на агроринку, просуває нашу продукцію за кордон та створює робочі місця», – сказав Гройсман.

Він наголосив, що всі програми підтримки, запроваджені цього року, направлені на зростання поголів’я, насичення ринку продукцією українського виробництва, створення потужного сектору переробки сировини.

«Цього року ми компенсуємо 25% вартості сільгосптехніки, маленьким фермерам – 40%. Ми надаємо пріоритет розвитку тваринництва – 2,5 тис. за теля віком до 13 місяців для домашніх господарств. Також держава компенсує 25-30% вартості будівництва тваринних комплексів. Ми хочемо допомогти вам,» – підкресли Гройсман.

Керівник уряду принагідно закликав аграріїв активніше брати участь у програмах, адже вони дозволяють суттєво здешевити виробничий процес і направити ресурс у розвиток, отримати нові можливості зростання.

«У першому кварталі економіка України зросла на 3,1%, відбулося 49-відсоткове зростання експорту агропродукції. Це означає, що на світових ринках чекають нашу продукцію. Важливо, щоб експортувати не лише зерно чи фрукти, ми також повинні створювати додану вартість», – додав Гройсмна.

Він також висловив переконання, що потужності агросектору України сьогодні достатньо розвинуті, аби збільшити обсяги агровиробництва вдвічі.

«Маємо гарні перспективи зростання врожаїв та економіки в цілому. Агрокомплекс зростає. У нас, наприклад, був план закладки 3 тис. га нових садів. І ці плани будуть більше 4,5 тис. га. Аграрії користуються програмами підтримки. Говорять, що все прозоро, через банки, без корупційних чи тіньових схем», – зауважив Прем’єр-міністр.

У рамках робочого візиту Гройсман також оглянув техніку, представлену на фермерському господарстві «Гадз».