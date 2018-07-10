Тернопільські активісти здійснили мрію місцевого юнака, який пересувається на візку, і винесли його на Говерлу (фото, відео)

Про мрію юнака під час спілкування з ним дізналася місцева спортсменка-активістка, яка згуртувала однодумців для реалізації цього задуму під назвою «Мрія на всіх».

Тернопільські активісти здійснили мрію місцевого юнака Сергія Ткачука, який пересувається на візку, побувати на найвищій точці України і винесли його на Говерлу.

Як передає кореспондент УНІАН, відео про результат сходження вони виклали у Фейсбуці, за два дні його переглянуло вже понад 15 тис. осіб.

Про мрію юнака під час спілкування з ним дізналася місцева спортсменка-активістка Ліля Проць, яка згуртувала однодумців для реалізації цього задуму, який активісти назвали «Мрія на всіх». Участь в проекті взяли музиканти, журналісти, відомі у Тернополі сподвижники активного здорового способу життя.

«Частина нашої команди, вийшовши на Говерлу, не змогла стримати сліз. Нагадаю, хлопчик мріяв побувати на Говерлі, про це розказав Лілії Проць, а вона підключила решту людей. У звичайному житті хлопчик пересувається на інвалідному візку, тож на гору його несли на спинах, у спеціально обладнаному кріслі, разом з Сергієм вага становила 50 кг. До втілення мрії долучились тернополяни, благодійники, маса чудових людей», – ділиться враженнями учасниця проекту Зоряна Биндас, яка розмістила на своїй сторінці відео з Говерли.

Проць зауважила, що даним проектом хотіла продемонструвати, що довкола є чимало людей з інвалідністю, які теж заслуговують на миті щастя.

«З кожним роком кількість людей з інвалідністю зростає. Але ми їх не бачимо. Вони живуть на поверхах і в їхніх будинках не має пандусів. Вони не можуть пересуватися у транспорті. Вони не можуть заїхати у різні заклади. Ми їх не бачимо і не знаємо!!! А держава у відповідь не спішить всюди робити пандуси. Закуповувати відповідний транспорт. Заклади не спішать бути доступними для таких людей. Таке собі замкнуте коло!!! І цим проектом ми хотіли показати, що є такі люди. Вони поруч з нами. І нічого не має неможливого для них і для нас. Ми перші з тернополян, хто це зробив. І напевно десяті в Україні. І я точно знаю, що ми з командою зберемось знову, якщо хтось з цих людей захоче побувати на Говерлі. І вірю і знаю, що небайдужі нам допоможуть здійснити чиюсь мрію», – висловила переконання після втілення задуму Проць.