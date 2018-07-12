На Тернопільщині згоріла іномарка

10:23, 12 липня 2018
Тернопіль
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фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався у Зборові на вул. Б. Хмельницького.

За даними рятувальників, горів автомобіль «Skoda Favorit».

Вогнем знищено транспортний засіб.

Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Зборів).

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Теги: #Тернопільщина#згорів автомобіль