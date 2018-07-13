Порядок під час прощі у Зарваниці забезпечуватимуть 200 поліцейських та 20 військовослужбовців

Громадський порядок під час Всеукраїнської прощі у Зарваниці на території Марійського духовного центру забезпечуватимуть 200 поліцейських та 20 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Олександр Розпутній.

За його даними, на прощі очікують понад 100 тис. прочан.

«Робота поліції щодо забезпечення безпеки прочан розпочалася ще раніше. Адже до Марійського духовного центру багато людей, особливо з інших областей, ще раніше почали піші походи, ми з ними постійно тримаємо зв'язок. Сьогодні 13 липня вийшла колона паломників від архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці з Тернополя, які пройдуть 60 км до Зарваниці. Співробітники поліції забезпечуватимуть безпеку цих людей під час пересування автошляхами», – зазначив Розпутній.

За його словами, до забезпечення громадської безпеки задіяні практично всі служби управління поліції: слідчі та оперативні підрозділи, експерти, вибухотехніки, кінологи. До заходів залучена патрульна поліція та військовослужбовці Національної гвардії.

«У резерві та безпосередньо в місці проведення прощі будуть нести службу поліцейські підрозділів особливого призначення. Проте, з досвіду минулих років, підстав для використання цих сил не було. Сподіваємось, цьогоріч все теж мине спокійно», – каже начальник управління превентивної діяльності ГУНП.

Він додав, що найтиповіші звернення, які надходять до поліції під час прощі, – це ускладнення руху у Вишнівчику та Зарваниці, тому поліцейські здійснюватимуть регулювання на цих ділянках.

«Також дуже часто губляться діти. Звертаюся до батьків бути максимально уважними, якщо з вами є дитина, тому що загубити малечу в такому потоці людей дуже легко. Але якщо вже це трапилося, не намагайтеся самотужки діяти, бо час не на руку. Одразу підходьте до поліцейських і ми організуємо пошуки», – закликав Розпутній.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 липня у Марійському духовному центрі, що в селі Зарваниця Теребовлянського району, відбудеться традиційна щорічна загальнонаціональна проща.