Причина виникнення пожежі, сума матеріальних збитків, а також обставини загибелі людини з’ясовуються.

На Тернопільщині під час пожежі загинув 47-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора в с. Помірці Бучацького району.

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На вул. Шевченка виникла пожежа в житловому будинку. Вогнем знищено стіни, стелю, одне вікно, троє дверей, підлогу та покриття будівлі на площі 50 м кв, пошкоджено покриття та перекриття на площі 25 м кв.

На місці події виявлено тіло місцевого жителя 1971 року народження без ознак життя. Причина виникнення пожежі, сума матеріальних збитків, а також обставини загибелі людини з’ясовуються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини.