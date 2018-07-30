Злодій проникав у автівки шляхом зламу або прокручування замків.

Правоохоронці затримали підозрюваного у викраденні двох іномарок у Тернополі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, підозрюваний у Тернополі викрав Toyota Highlander та Mazda6.

У ході відпрацювання території міста та навколишніх сіл стало відомо, що зловмисник поїхав у бік Львівщини. Цю версію підтвердило і відео з камер спостережень. По області оголосили план "Перехват".

Тойоту у момент втечі зафіксувала на Зборівщині система "Рубіж". Виявили викрадене авто правоохоронці біля Перемишлян Львівської області. За деякий час вони встановили, що з кермом був житель села Верчани Стрийського району. Його затримали в Мукачево. Після проведених санкціонованих обшуків працівники поліції встановили місце знаходження іншої іномарки - у селі Загірне Стрийського району.

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За попередніми даними, злодій проникав у автівки шляхом зламу або прокручування замків. Заводив іномарки заздалегідь підготовленими інструментами.

Суд визначив йому запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 200 тис. грні. Чоловікові інкримінують ст. 289 ч. 2 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Як стало відомо, підозрюваний є фігурантом ще одного кримінального провадження і його справа перебуває у суді Стрия. Йому інкримінують ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).