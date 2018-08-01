У Тернополі на 6-річного хлопчика у дворі наїхав автомобіль
11:04, 01 серпня 2018Тернопіль
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З травмами дитину доставили до лікарні.
Патрульні викликликали слідчо-оперативну групу \ УНІАН
У Тернополі госпіталізували 6-річного хлопчика, на якого в дворі наїхав автомобіль.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, ДТП трапилася у дворі будинку о 19 год на вул. С. Будного. Водій автомобіля Nissan X-Trail допустив наїзд на 6-річного хлопчика, внаслідок чого дитину забрала швидка.
За попередніми даними, у дитини забійна поверхнева рана правої стопи та садна правого плечового поясу та голови.
Патрульні викликликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль поміщено на арештайданчик. Усі деталі аварії з’ясовуються.
За 7 місяців патрульні поліцейські зафіксували 21 ДТП за участі дітей. Зокрема серед них 15 – з потерпілими, травми отримали 16 осіб, одна дитина загинула.
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