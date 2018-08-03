У Тернополі викрили п’яного таксиста, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 10 разів (фото)

Водій погодився пройти освідування на місці.

У Тернополі викрили п’яного таксиста, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 10 разів.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль таксі Daewoo Lanos, який проїхав на заборонений сигнал світлофора, патрульні зупинили на Привокзальному майдані близько 14 год.

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При перевірці документів у 44-річного правопорушника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 1,98 проміле алкоголю в крові, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

На водія склали протокол за ст.130 (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст.122 (порушення ПДР).