У Тернополі викрили п’яного таксиста, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 10 разів (фото)
11:37, 03 серпня 2018Тернопіль
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Водій погодився пройти освідування на місці.
У Тернополі зловили п’яного таксиста / фото поліція Тернопільщини
У Тернополі викрили п’яного таксиста, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 10 разів.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль таксі Daewoo Lanos, який проїхав на заборонений сигнал світлофора, патрульні зупинили на Привокзальному майдані близько 14 год.
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При перевірці документів у 44-річного правопорушника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 1,98 проміле алкоголю в крові, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.
На водія склали протокол за ст.130 (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст.122 (порушення ПДР).
Рівень алкоголю в крові таксиста перевищував норму в 10 разів / фото поліції Тернопільщини
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