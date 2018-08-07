Вік учасників – від 8 років, стиль написання – примітивізм.

У Тернополі збирають людей для встановлення рекорду України з наймасовішого написання картини.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, відбудеться дійство 25 серпня.

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Рекорд України заплановано встановити у номінації «Написання картин на полотні максимально великою кількістю людей одночасно «Вітрильник на Тернопільському ставі».

Вік учасників – від 8 років, стиль написання – примітивізм.

«Ми вирішили прославити наше місто тим, що в ньому живуть креативні, сміливі, щирі люди, які готові творити. Кожен зможе поділитися частинкою себе і проявити свій талант», – каже одна з організаторів заходу художниця Зоряна Олендер.

Малювати картину планують орієнтовно 2 години.

Організаційний внесок складає 200 грн, частину коштів спрямують на лікування капітана яхти Станіслава Стадника, який після ДТП прикутий до ліжка.

Бажаючим взяти участь у встановленні рекорду організатори пропонують звертатися до модератора за тел. 097 286 33 18.