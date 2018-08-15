На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль

10:28, 15 серпня 2018
Тернопіль
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Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Тернополя, аварія сталася учора 14 серпня близько 14 год неподалік села Кам’янки Підволочиського району.

За даними правоохоронців, водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Жертв немає.

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Теги: #Тернопіль#ДТП