На Тернопільщині у Зарваниці відкриють комплекс «Український Єрусалим» з копіями найбільших християнських пам’яток (відео)

12:41, 16 серпня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині у Зарваниці 27 серпня відкриють комплекс «Український Єрусалим» / realno.te.ua

На Тернопільщині у Духовному Марійському центрі у Зарваниці 27 серпня відкриють унікальний комплекс «Український Єрусалим», в якому збудували копії найбільших християнських пам’яток Святої Землі.

Як пвідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема в комплексі представлені Голгофа, Оливний город, сходи Покаяння, які вели до замку Пилата.

Усе місце оточене мурами, які символізують оборонні мури Єрусалима.

Головним об’єктом комплексу є копія Гробу Господнього. Справа знаходяться Левові (Леонські) ворота та Вежа Давида, яку ніхто не міг здобути. На найвищій точці вежі буде оглядовий майданчик. Посередині – копія купелі Ветезда, де оздоровлювалися хворі. В комплексі в цьому місці теж буде купіль для прочан.

Освячення комплексу «Український Єрусалим» відбудеться 27 серпня о 15 год. У чині освячення візьмуть участь Предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав та кустодій Святої Землі о. Фраческо Паттон.

Як повідомляв УНІАН, щороку на прощі до Зарваниці приходять сотні тисяч прочан.

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