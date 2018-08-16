На Тернопільщині у Зарваниці відкриють комплекс «Український Єрусалим» з копіями найбільших християнських пам’яток (відео)

В комплексі представлені Голгофа, Оливний город, сходи Покаяння, які вели до замку Пилата.

На Тернопільщині у Духовному Марійському центрі у Зарваниці 27 серпня відкриють унікальний комплекс «Український Єрусалим», в якому збудували копії найбільших християнських пам’яток Святої Землі.

Як пвідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема в комплексі представлені Голгофа, Оливний город, сходи Покаяння, які вели до замку Пилата.

Усе місце оточене мурами, які символізують оборонні мури Єрусалима.

Головним об’єктом комплексу є копія Гробу Господнього. Справа знаходяться Левові (Леонські) ворота та Вежа Давида, яку ніхто не міг здобути. На найвищій точці вежі буде оглядовий майданчик. Посередині – копія купелі Ветезда, де оздоровлювалися хворі. В комплексі в цьому місці теж буде купіль для прочан.

Освячення комплексу «Український Єрусалим» відбудеться 27 серпня о 15 год. У чині освячення візьмуть участь Предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав та кустодій Святої Землі о. Фраческо Паттон.

Як повідомляв УНІАН, щороку на прощі до Зарваниці приходять сотні тисяч прочан.