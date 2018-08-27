На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох 16-річних дівчат

17:55, 27 серпня 2018
Тернопіль
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Фото dpchas.com.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася на автодорозі «Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ»  неподалік села Звенигород Бучацького району учора 26 серпня о 21 год.

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На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля "Рено Лагуна", мешканець Теребовлянщини, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Шкода Фабіа", у салоні якого перебували неповнолітні пасажири. Двоє 16-річних мешканок Бучацького району потрапили до медзакладу з численними травмами та переломом.

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю, транспорт поміщено на арештмайданчик.

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Теги: #ДТП#Тернопільщина