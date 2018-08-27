На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох 16-річних дівчат

Водій автомобіля Рено Лагуна під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Шкода Фабіа, у салоні якого перебували неповнолітні пасажирки.

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох 16-річних дівчат. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася на автодорозі «Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ» неподалік села Звенигород Бучацького району учора 26 серпня о 21 год. Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок наїзду транспортного засобу загинув місцевий житель На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля "Рено Лагуна", мешканець Теребовлянщини, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Шкода Фабіа", у салоні якого перебували неповнолітні пасажири. Двоє 16-річних мешканок Бучацького району потрапили до медзакладу з численними травмами та переломом. У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю, транспорт поміщено на арештмайданчик.

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