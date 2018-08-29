На Тернопільщині при пожежі в гаражі згоріли авто, скутер і чотири велосипеди (фото)

Вогнем знищено автомобіль Nissan X-Trail.

На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріли авто, скутер та чотири велосипеди.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання виникло 28 серпня о 8.59 в Козовій на вул. Сосюри в гаражному приміщені.

Вогнем знищено автомобіль Nissan X-Trail, скутер, чотири велосипеда та електроінструмент, пошкоджено дерев’яне облицювання стелі на площі 12 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано дві будівлі.