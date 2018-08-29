На Тернопільщині при пожежі в гаражі згоріли авто, скутер і чотири велосипеди (фото)
10:11, 29 серпня 2018Тернопіль
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Вогнем знищено автомобіль Nissan X-Trail.
На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріли авто, скутер та чотири велосипеди.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання виникло 28 серпня о 8.59 в Козовій на вул. Сосюри в гаражному приміщені.
Вогнем знищено автомобіль Nissan X-Trail, скутер, чотири велосипеда та електроінструмент, пошкоджено дерев’яне облицювання стелі на площі 12 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано дві будівлі.
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