На Тернопільщині згоріло 1,2 т солом’яних тюків та дерево
11:34, 14 серпня 2018Тернопіль
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Під час гасіння пожежі врятовано одну житлову будівлю, дві теплиці.
Вогнем знищено тюки з соломою на відкритій території площею 20 м кв та 1 дерево / Фото УНІАН
На Тернопільщині згоріло 1,2 т солом’яних тюків та дерево.
Як повідомили УНІАН у ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 13 серпня о 18.29 виникла пожежа у селі Городок Заліщицького району.
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Вогнем знищено тюки з соломою на відкритій території площею 20 м кв та 1 дерево.
Загорання ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Під час гасіння пожежі врятовано одну житлову будівлю, дві теплиці.
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