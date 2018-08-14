На Тернопільщині згоріло 1,2 т солом’яних тюків та дерево

11:34, 14 серпня 2018
Тернопіль
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Вогнем знищено тюки з соломою на відкритій території площею 20 м кв та 1 дерево / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 13 серпня о 18.29 виникла пожежа у селі Городок Заліщицького району.

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Вогнем знищено тюки з соломою на відкритій території площею 20 м кв та 1 дерево.

Загорання ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Під час гасіння пожежі врятовано одну житлову будівлю, дві теплиці.

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Теги: #пожежа#Тернопільська область