На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка

10:59, 09 серпня 2018
Тернопіль
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Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 8 серпня о 14.27 виникла пожежа житлового будинку у місті Залiщики.

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Вогнем знищено побутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку на площі 20 м кв, пошкоджено перекриття на площі 20 м кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

На місці пожежі виявлено труп власниці будинку.

Причини події та матеріальні збитки встановлюються.

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Теги: #пожежа#Тернопільщина