На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка
10:59, 09 серпня 2018Тернопіль
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Вогнем також знищено побутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку на площі 20 м кв, пошкоджено перекриття на площі 20 м кв.
Фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 8 серпня о 14.27 виникла пожежа житлового будинку у місті Залiщики.
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Вогнем знищено побутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку на площі 20 м кв, пошкоджено перекриття на площі 20 м кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
На місці пожежі виявлено труп власниці будинку.
Причини події та матеріальні збитки встановлюються.
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