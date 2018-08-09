На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка

Вогнем також знищено побутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку на площі 20 м кв, пошкоджено перекриття на площі 20 м кв.

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 8 серпня о 14.27 виникла пожежа житлового будинку у місті Залiщики. Читайте такожУ Тернополі горіла недіюча котельня Вогнем знищено побутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку на площі 20 м кв, пошкоджено перекриття на площі 20 м кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. На місці пожежі виявлено труп власниці будинку. Причини події та матеріальні збитки встановлюються.

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