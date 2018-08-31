У січні-липні на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 4,9 рази до 46 тис. 195 господарств

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–липні 2018 р. становила 15293,1 тис. грн.

У січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 4,9 рази до 46 тис. 195 господарств.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, з них у міських поселеннях субсидія надавалась 19 тис. 31 господарству, у сільській місцевості – 27 тис. 164.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–липні 2018р. становила 15293,1 тис.грн (у міських поселеннях – 7470,0 тис.грн, у сільській місцевості – 7823,1 тис.грн), у січні–липні 2017р. – 116990,6 тис.грн (у міських поселеннях – 57624,9 тис.грн, у сільській місцевості – 59365,7 тис.грн).

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Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в липні 2018 р. зменшився порівняно з липнем 2017р. в 1,8 раза (на 69,2 грн) і становив 90,9 грн.

Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають ці послуги, на кінець липня 2018р. становила 328,3 млн грн.

У липні 2018 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 43 тис. 523 домогосподарства, що становило 12,3% від загальної кількості домогосподарств області.

Упродовж січня- липня 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 124 тис. 4 домогосподарства, що на 41,3% (на 87336 домогосподарств) менше, ніж у січні–липні 2017 р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 40,2%, у сільській місцевості – 59,8%.