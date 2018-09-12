У Тернополі судитимуть іноземця-керівника громадської організації за дачу $100 хабара поліцейському

Правоохоронець відмовився від неправомірної пропозиції, а незаконні дії іноземця задокументували працівники внутрішньої безпеки поліції/

У Тернополі судитимуть іноземця-керівника громадської організації за дачу 100 доларів хабара поліцейському.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, наприкінці серпня 2018 року, перебуваючи в обласному центрі, голова спілки азербайджанців Тернопільщини звернувся до працівника поліції з проханням не притягувати його земляків до відповідальності за незаконне перебування на території України. За цю послугу він запропонував поліцейському 100 доларів США неправомірної вигоди. Правоохоронець відмовився від неправомірної пропозиції, а незаконні дії іноземця задокументували працівники внутрішньої безпеки поліції.

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Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно громадянина Адзербайджану, відкритому за ч.1 ст. 369 ККУкраїни(пропозиція надання службовій особі, неправомірної вигоди, за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища).