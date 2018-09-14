У січні-серпні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 981 млн грн – на 20,4% більше, ніж минулого року

Зокрема, 861,5 млн грн надійшло від сплати податку на додану вартість (приріст до минулого року склав 24%).

У січні-серпні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 981 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 166,5 млн грн або на 20,4% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зокрема, 861,5 млн грн надійшло від сплати податку на додану вартість (приріст до минулого року склав 24%). Також сплачено 91,2 млн грн мита, 25,6 млн грн акцизного податку, 2,7 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Найбільший вплив на збільшення надходжень у січні-серпні мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки. Всього при ввезенні сільськогосподарської техніки та частин до неї сплачено 227,5 млн грн (23% від нарахованої суми податків). Також на надходження вплинуло ввезення транспортних засобів, в т. ч. легкових автомобілів громадянами. Загалом при ввезенні цих товарів за вісім місяців сплачено 138 млн грн або 14% від адміністрованої митницею суми платежів.

Поряд з товарами найбільших платників в зоні діяльності митниці у січні-серпні значні надходження від ввезення нових товарів, які не оформлялись минулого та поточного року. При ввезенні не прогнозованих товарів підприємствами, які не працювали протягом 2016-2017 років, сплачено до бюджету 49,5 млн грн (5% від адміністрованої суми).

Крім цього, 61 підприємство з місцем обліку в інших областях України за 8 місяців сплатило 249,3 млн грн (25% від загальної суми надходжень).

Сума додаткових надходжень склала 32,3 млн грн (3,3% від адміністрованої суми податків).