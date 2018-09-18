Вогнем знищено салон кабіни екскаватора та пошкоджено моторний відсік.

На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріла кабіна екскаватора.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 17 вересня о 16.18 в с. Городниця Підволочиського району на території кар’єру виникла пожежа екскаватора «Volvo EC280».

Вогнем знищено салон кабіни екскаватора та пошкоджено моторний відсік.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 24-го державного пожежно-рятувального поста (м.Скалат), під час гасіння врятовано даний екскаватор.