Найкращою постановкою XVI Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори» стала вистава Івана Даніліна «Одруження» (Фото)

Найкращою постановкою XVI Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори» стала вистава Івана Даніліна «Одруження».

Як передає кореспондент УНІАН, таким є рішення журі, яке очолював лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, академік, народний артист України Федір Стригун.

Данілін, який є режисером-постановником «Одруження» Миколи Гоголя у Чернівецькому Молодому драматеатрі, отримав диплом «За режисуру другого ступеня».

Диплом «За режисуру першого ступеня» члени журі вирішили не вручати.

Диплом «За режисуру третього ступеня» отримав Артем Вусик – режисер-постановник вистави «Джалапіта» Емми Андієвської Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва (м. Львів).

Диплом «За сценографію» та «За музичне вирішення вистави» теж вирішили не присуджувати.

Диплом «За акторський ансамбль» отримали актори вистави «Ножі в курях, або спадок Мірошника» Львівського академічного театру ім. Л. Курбаса, «За пластичне вирішення вистави» – Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (м. Львів).

Диплом «За головну жіночу роль» отримала Олександра Філімонова за роль Тетяни у виставі «У неділю рано зілля копала» Коломийського академічного обласного українського драматичного театру, «За головну чоловічу роль» – Ігор Натанчук за роль Робера у виставі «Жінки – це ще ті бестії» Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру.

Диплом «За жіночу роль другого плану» отримала Ольга Якубів за роль Настки у виставі «У неділю рано зілля копала», «За чоловічу роль другого плану» – Василь Шпунт за роль Жака у виставі «Скупий» Ж.-Б. Мольєра Хмельницького академічного обласного музично-драматичного театру Дипломи «За честь, достоїнство і вірність професії» дісталися заслуженим артистамУкраїни Миколі Валівцю ( Хмельницький академічний обласний музично-драматичний театр) та Олексію Паламаренку (Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»).

Як повідомляв УНІАН, 16-23 версеня у Тернопоіл проходив XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют», участь в якому взяли 8 театрів.

Довідка УНІАН. Фестиваль започаткований 1999 у Тернополі.

Присвячений вшануванню пам'яті Леся Курбаса. Проводиться з метою пошуку талановитої, новаторської молодої режисури.

Фото: прес-служба Тернопільського академічного драматичного театру ім. Т. Шевченка