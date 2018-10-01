На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула літня жінка

Ще одна людина з 22% опіків тіла госпіталізована.

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинула 82-річна жінка.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, у суботу 29 вересня на хуторі Гончарки Золотниківської ОТГ Теребовлянського району виникла пожежа житлового будинку.

Вогнем знищено покриття та перекриття житлової будівлі, а також речі домашнього вжитку на площі 80 м кв.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Золотники. Під час гасіння врятовано господарську будівлю.

На місці події виявлено тіло мешканки будинку без ознак життя. Крім цього, внаслідок пожежі отримав опіки волосяної частини голови, шиї, спини, правого плеча, обох кистей рук, 22% поверхні тіла, власник будинку, громадянин 1939 року народження, якого шпиталізовано до реанімаційного відділення Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.