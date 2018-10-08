У Тернополі з третього поверху випала вагітна жінка

Уродженка Теребовлянського району 1995 року народження вийшла на балкон покурити, не втримала рівновагу та випала.

У Тернополі, впавши з третього поверху, вагітна жінка не зазнала серйозних травм і не втратила дитину.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у неділю 7 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що з третього поверху багатоповерхівки випала жінка.

На місце події виїжджали бригада швидкої медичної допомоги та поліцейські.

Як вдалося встановити, уродженка Теребовлянського району 1995 року народження вийшла на балкон покурити, не втримала рівновагу та випала.

В результаті падіння серйозних травм вона не зазнала. Пом'якшив удар газон, на який приземлилася жінка. Медики кажуть, що потерпіла перебувала на 18 тижні вагітності. На щастя, дитини вона не втратила.

Відомості про подію внесено в Журнал єдиного обліку звернення громадян.