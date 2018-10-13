На Тернопільщині п'яний чоловік впав зі сходів у готелі і помер
11:30, 13 жовтня 2018Тернопіль
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Медики, які прибули на виклик, не змогли допомогти чоловіку, оскільки на момент прибуття він вже був мертвим.
На Тернопільщині чоловік помер внаслідок падіння зі сходів / фото УНІАН
На Тернопільщині, впавши зі сходів у готелі, загинув п’яний чоловік.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у Борщові постоялець готелю у нетверезому стані, піднімаючись на другий поверх готелю, не втримав рівновагу та полетів вниз.
Медики, які прибули на виклик, не змогли допомогти чоловіку, оскільки на момент прибуття він вже був мертвим.
Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили в морг для проведення судмедекспертизи.
Як згодом з’ясувалося, загиблий – 47-річний житель сусідньої області приїхав на Тернопільщину по роботі.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині п’яний чоловік побив дружину до смерті.
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