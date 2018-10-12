За попередньою інформацією, чоловік та жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почали з'ясовувати стосунки.

На Тернопільщині п’яний чоловік побив дружину до смерті.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася в Ланівецькому районі.

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Смерть жінки констатував фельдшер місцевої амбулаторії, який приїхав на виклик. Врятувати життя потерпілої йому не вдалося, оскільки на момент прибуття лікаря ознак життя вже не подавала.

За попередньою інформацією, чоловік та жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почали з'ясовувати стосунки.

В ході словесного конфлікту чоловік почав наносити дружині удари руками та ногами. Коли жінка втратила свідомість, він злякався та викликав допомогу.

При попередньому огляді на тілі загиблої судмедексперт виявив чимало гематом, а також розриви селезінки та печінки.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Його затримали відповідно до статті 208 КПК.

Подружжя виховувало двох доньок. На момент сварок дітей не було дома, оскільки вони навчаються за межами району.

Чоловікові інкримінують ст. 121 ч. 2 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого).