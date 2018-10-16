Дорожникам залишилося відремонтувати 1,65 км дороги обходу Тернополя, яка є завершальним відрізком GOhighway в області (фото)

Переможець тендеру нині ремонтує останні кілометри обходу обласного центру, протяжність якого становить 14,5 км.

Дорожникам залишилося відремонтувати 1,65 км дороги обходу Тернополя.

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, з вересня на трасі Р-41 підрядник уклав 1,8 тис. т верхнього шару покриття та 250 т асфальтобетону на з’їзди з траси.

Переможець тендеру нині ремонтує останні кілометри обходу обласного центру, протяжність якого становить 14,5 км.

«Обхід Тернополя – завершальний відрізок GOhighway на Тернопільщині, який ремонтують у цьому році. Результатом праці шляховиків стане комфортний проїзд від кордону з Львівською до кордону з Хмельницькою областями – усією протяжністю GOhighway в межах краю,» – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Він додав, що дорогу Р-41, яка веде в обхід Тернополя, капітально ремонтують вперше з 1979 року. Це єдиний шлях для великогабаритного транспорту для перетину області із заходу на схід.