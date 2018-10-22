У Тернополі вночі горіли два автомобілі (фото)

Під час гасіння врятовано 5 автомобілів.

У Тернополі вночі горіли два автомобілі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 22 жовтня о 01.26 виникла пожежа в моторному відсіку автомобіля у місті Тернопіль на вул. Корольова.

Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 2 кв м.

Загорання ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

Під час гасіння врятовано 5 автомобілів.

А о 01.48 виникла пожежа в автомобілі на вул. Миру. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 2 кв м.

Загорання ліквідовано черговим караулом 2 державної пожежно-рятувальної частини.