У Тернополі вночі горіли два автомобілі (фото)
10:33, 22 жовтня 2018Тернопіль
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Під час гасіння врятовано 5 автомобілів.
У Тернополі вночі горіли два автомобілі.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 22 жовтня о 01.26 виникла пожежа в моторному відсіку автомобіля у місті Тернопіль на вул. Корольова.
Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 2 кв м.
Загорання ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
Під час гасіння врятовано 5 автомобілів.
А о 01.48 виникла пожежа в автомобілі на вул. Миру. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 2 кв м.
Загорання ліквідовано черговим караулом 2 державної пожежно-рятувальної частини.
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