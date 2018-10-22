«Пакунки малюка» на Тернопільщині отримали майже тисяча новонароджених (фото)

«Пакунки малюка» на Тернопільщині отримали майже тисяча новонароджених.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні найнеобхідніші для новонародженої дитини речі голова Тернопільської ОДА Степан Барна передав для маленької Лілі – донечки начальника оркестру-військового диригента 44-ї окремої артилерійської бригади, учасника АТО Тараса Когута. Очільник області привітав сім’ю з поповненням.

Принагідно він вручив додаткову допомогу батькам від держави.

«Сподіваюся, що «Пакунок малюка» стане вам у пригоді. Нам приємно, що ваша родина військових поповнилася ще одним маленьким щастям. Бажаємо, щоб Лілічка росла здоровою дівчинкою на потіху вам, батькам. А ми зі своєї сторони постараємося допомогти вам усім, чим зможемо», - зазначив Барна.

Також він подарував м’яку іграшку та планшет старшій донечці Когутів Христинці.

«Пакунки малюка» у Тернопільській області уже отримали 997 немовлят. Це набори з 25-ти найнеобхідніших для новонароджених діток речей. Зокрема, одягу, підгузків, ковдри, рушника, матрацу, дитячого крему та мила, ножиць, серветок, пелюшок, термометрів. Весь комплект упакований в коробку-колиску з міцного картону розміром 43х70х27 см.