На Тернопільщині за сприяння держави ще одна дитина-сирота отримала житло (фото)

20-річна дівчина отримала однокімнатну квартиру загальною площею 21,2 м кв з капітальним ремонтом та новою сантехнікою.

На Тернопільщині за сприяння держави ще одна дитина-сирота отримала житло.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від квартири, придбаної коштом держави, отримала 20-річна Олена Піх у Теребовлі. Дівчина перебувала на обліку громадян, потребуючих покращення житлових умов.

«Вперше за останні роки держава виділяє кошти для забезпечення житлом дітей-сиріт та допомоги багатодітним сім’ям. Якщо торік на ці потреби в область було спрямовано 3,8 млн грн, то цьогоріч субвенція з держбюджету становить 7,06 млн грн. За ці кошти для шести осіб з числа дітей-сиріт вже придбано дві трикімнатні соціальні квартири у Тернополі, а в районах області — ще три однокімнатні квартири та одна двокімнатна», — повідомив під час урочистого вручення голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Піх отримала однокімнатну квартиру загальною площею 21,2 м кв з капітальним ремонтом та новою сантехнікою. Придбана за кошти субвенції з державного бюджету, її вартість, враховуючи витрати, пов’язані з купівлею та сплатою передбачених законом податків, зборів і платежів, становить 307,3 тис. грн.

«В області ведеться чітка й злагоджена робота, спрямована на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У такий спосіб наша держава дає цим дітям певний старт для самореалізації, подальших досягнень та успіхів на благо розвитку рідного краю», — підсумував очільник області.

Піх родилася у селі Велика Березовиця Тернопільського району, а з 2008 року проживала з сім’єю у селі Хмелівка Теребовлянського району. П’ять років тому втратила матір. Свого часу здобула спеціальність фармацевта у Чортківському державному медичному коледжі й на даний час працює в одній з аптек у Теребовлі.