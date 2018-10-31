Наразі найкращі темпи з укладання догорів демонструють Монастирський, Лановецький та Теребовлянський райони, найгірші показники – Шумський, Бучацький, Кременецький.

На Тернопільщині 56% жителів уже уклали угоди з сімейними лікарями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії повідомив начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук.

«61 лікар з 550 вже уклав угоди з 1,8 тис. пацієнтів. Це теж хороший показник. Середня зарплата лікарів, які уклали угоду з 1,8 тис. осіб, становитиме 17-18 тис. грн. Зрівняйлівки не буде. Фельдшер, який обслуговує 300 жителів в селі, і той, який обслуговуватиме тисячу, будуть мати різні зарплати. Будуть доплат для тих, хто працюватиме більше», – розповів Богайчук.

За його даними, наразі найкращі темпи з укладання догорів демонструють Монастирський, Лановецький та Теребовлянський райони, найгірші показники – Шумський, Бучацький, Кременецький.

За словами Богайчука, 4 районні лікарні області вже набули статусу некомерційних структур.

«Це дає їм можливість брати участь у різноманітних грантових проектах, а це – мільйони гривень», – зауважив керівник управління.

Він також додав, що активно ведеться робота щодо будівництва нових амбулаторій.

«По 8 амбулаторіях вже проводимо тендери, ще по 10 – експертизи, вже готові визначати переможців», – повідомив Богайчук.