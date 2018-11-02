У Тернополі шахраї вкрали в пенсіонера 30 тисяч гривень

Потерпілі через поважний вік не можуть пригадати ні марки авто, ні номерного знаку. Відомо, що зловмисники розмовляли суржиком.

У Тернополі шахраї вкрали в пенсіонера 30 тис. грн.

Учора 1 листопада близько 14 год потерпілий 90-річинй чоловік разом з дружиною вийшли з свого помешкання, аби поїхати на кладовище.

Під будинком стояв чорний автомобіль, з якого вийшов незнайомець і почав їх розпитувати, як проїхати до лікарні. Водій пояснив, що немісцевий і попросив стареньких поїхати з ним і показати дорогу. Ті не відмовили.

В авто ще були жінка з дитиною. Дорогою водій зав’язав розмову з пенсіонерами, почав давити на жалість, що його брат потрапив у лікарню і йому терміново необхідно обміняти долари на гривні, аби оплатити операцію. Відтак запитав, чи не можуть вони йому допомогти. Подружжя погодилося.

Зловмисники відвезли бабцю на кладовище, а з дідусем повернулися додому. Пенсіонер планував винести гроші, проте нові знайомі напросилися до нього додому.

Допоки господар, діставши зі сховку, обмінював дві тисячі гривень на 100 доларів жінці, чоловік в цей момент зумів викрасти решту грошей. Після цього зловмисники одразу вийшли, сказавши старенькому, що почекають його на вулиці.

Спустившись вниз, тернополянин вже нікого не побачив. Натомість, повернувшись до помешкання, виявив зникнення 30 тис. грн. Донька потерпілих повідомила правоохоронців про злочин.

За даним фактом слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 185 ККУ (крадіжка).

Потерпілі через поважний вік не можуть пригадати ні марки авто, ні номерного знаку. Відомо, що зловмисники розмовляли суржиком. Оперативники карного розшуку проводять заходи щодо встановлення їх осіб.