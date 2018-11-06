Тернополянин прийшов до помешкання колишніх родичів, щоб побачити свою малолітню дочку.

У Тернополі 39-річного чоловіка побили теща та колишня дружина.

Читайте такожНа Тернопільщині завели справу на чоловіка, який побив свого знайомого, перешкоджаючи тому сідати нетверезим за кермо

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тернополянин прийшов до помешкання колишніх родичів, щоб побачити свою малолітню дочку. Однак колишня дружина та теща почали стусанами виганяти його з квартири.

В результаті чоловік з численними подряпинами та забоями обличчя звернувся за допомогою до медиків. Лікарі у свою чергу повідомили про нанесення тілесних ушкоджень працівникам Тернопільського відділу поліції.

За фактом протиправних дій правоохоронці відкрили кримінальне провадження згідно ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі поліцейські з’ясовують усі причини конфліктної ситуації.