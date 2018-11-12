Телефонний шахрай видурив у тернополянки 11 тисяч гривень

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Телефонний шахрай видурив у тернополянки 11 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, власниці кредитки прийшло SMS з інформацією про те, що її картка заблокована. А для розблокування необхідно зворотній дзвінок, начебто в банківську установу.

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Зателефонувавши, жінка почула чоловічий голос, який представився співробітником банку і випитав у неї секретну інформацію: номер картки і кодове слово нібито для розблокування. За допомогою цих даних аферист без труднощів здійснює транзакції з карткового рахунку.

Одразу після розмови з рахунку жінки зняли 11 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.