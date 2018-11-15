На Тернопільщині оголошено дводенну жалобу за загиблим в ДТП чемпіоном Світу та Європи з армреслінгу Пушкарем

Андрій Пушкар загинув учора у ДТП в Рівненській області.

На Тернопільщині в Кременецькому районі оголошено дводенну жалобу за загиблим в ДТП чемпіоном Світу та Європи з армреслінгу Андрієм Пушкарем.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кременецької райдержадміністрації, про це йдеться в розпорядженні голови РДА.

«У зв’язку із трагічною загибеллю українського спортсмена-рукоборця, тренера, заслуженого майстра спорту України, багаторазового чемпіона України, Європи та світу Пушкаря Андрія Анатолійовича оголошено дводенну жалобу за загиблим 15-16 листопада 2018 року», – йдеться в документі.

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Чин похорону та прощання пройде у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (Полкова церква). Поховання відбудеться на міському цвинтарі Калинівка.

Похорон та прощання з загиблим у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (Полковійа церкві) розпочнеться о 12 год 16 листопада. Поховають спортсмена на міському цвинтарі Калинівка.

Панахида за Пушкарем відбудеться сьогодні 15 листопада о 18 год у нього вдома у Кременеці на вул. Дубенській, 125 б.

Як повідомляв УНІАН, Пушкар загинув учора у ДТП в Рівненській області.

Пушкар був неодноразовим чемпіоном світу з армреслінгу серед аматорів, 6 разів він виборював пояс абсолютного чемпіона світу серед професіоналів.