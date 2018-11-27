На Тернопільщині цього тижня розпочнуться тренування загонів територіальної оборони (відео)

Голова ТОДА Степан Барна підкреслив, що підстав для виникнення панічних настроїв, валютних спекуляцій чи продовольчих проблем немає.

На Тернопільщині цього тижня розпочнуться тренування загонів територіальної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ТОДА Степан Барна.

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«Тернопільщина надалі продовжить підготовку загонів територіальної оборони, що є дуже корисним та дієвим з огляду на попередні навчання. Ми також проаналізували наявність всіх засобів і ресурсів, котрі можуть бути спрямовані на захист територіальної цілісності нашої держави у випадку такої необхідності. А головне наше завдання – забезпечити нормальне функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування і діяльність суб’єктів господарювання. Адже головний внесок, який сьогодні може зробити наша область в обороноздатність держави, – це наповнення бюджету та сплата податків», – резюмував голова ТОДА.

Він також підкреслив, що підстав для виникнення панічних настроїв, валютних спекуляцій чи продовольчих проблем немає. Тим більше, що Тернопільщині не увійшла до списку областй у яких учора ввели військовий стан.