У Тернополі знайшли тіло чоловіка, який учора провалився під лід

За попередніми даними, утоплений є мешканцем Тернополя.

"Чоловік вирішив перейти через став до мікрорайону Кутківці. На середині водойми провалився під лід", – інформують правоохоронці.

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Аби попередити нещасні випадки на Тернопільському ставі, рятувальники вкотре закликали рибалок відмовитись від перебування на тонкій кризі.

Представники територіального управління ДСНС в Тернопільській області пройшлися ставом і вручили усім рибалкам листівки з правилами безпечної поведінки на кризі. У них зокрема вказано, що товщина криги менша за 7 см є небезпечною.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері до рятувальників звернулися мешканці Пронятина, які почули крик на допомогу зі сторони ставу. Рятувальники виявили місце, де провалилася людина, і відучора проводили пошук тіла потерпілого.