У Тернополі продовжуються пошуки людини, яка провалилася крізь лід на ставку

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про те, що на Тернопільському ставі в районі гребного каналу провалилася людина надійшло до рятувальників учора близько 18.30 від мешканців села Пронятин, які почули з боку водойми крики про допомогу.

До місця події вирушили чергові караули 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин Тернопільського міського відділу та співробітники оперативно-координаційного центру ДСНС.

Всього для пошуку потерпілого було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

За допомогою рятувального катамарану, освітлюючи ліхтарями навколишню територію, працівники ДСНС обстежили поверхню водойми і невдовзі виявили ділянку, де, ймовірно, потерпілий міг провалитися під лід – крига на площі 3 м кв була проламана.

Поряд лежали особисті речі – продуктові пакети.

За припущенням рятувальників, людина загинула внаслідок утоплення.

На місці події відранку продовжують працюють водолази. Пошукові роботи тривають.