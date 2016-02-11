Тернопільська облрада ініціює звільнення з керівних посад осіб із комуністичним минулим

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, про це йдеться у зверненні до голови ОДА Степана Барни, прийнятому учора на сесії.

У ньому депутати вказують, що попри прийняті Верховною Радою і підписані Президентом України Петром Порошенком закони про декомунізацією, на керівних посадах залишається чимало одіозних осіб, відомих в місті як активні прихильники комуністичної ідеології.

«У нашому обласному центрі стратегічним об’єктом для держави – «Укрпоштою» – ось уже майже 10 років керує колись незмінний керівник комуністичної партії області такий собі «таваріщ» Юрчишин. Вже за демократичної влади представляв комуністів у Тернопільській міській раді, а коли Компартія увійшла в уряд Януковича, за відданість сподвижникам Лєніна отримав посаду», – зазначають депутати.

У зверненні вони також висловили незадоволення тим, що на своїх посадах залишилися директор обласного Краєзнавчого музею та директор Тернопільської державної телекомпанії.

«Обласним краєзнавчим музеєм до сих пір керує пан Костюк, який теж вірний комуністичним ідеям. Приміщення перебуває вже багато років в незадовільному стані, але він цим не переймається. В часи Помаранчевої революції, коли весь український народ вийшов на Майдани, бо прагнув змін, Тернопільське державне телебачення, яким керував і керує пан Заяць, засуджувало майданівців і вихваляло режим Януковича. І це у нас, в Тернопільській області. І таких керівників залишилось чимало», – наголосили депутати.

Наприкінці зверненні вони висловили вимогу забезпечити проведення реального очищення влади (люстрації) в Тернопільській області.