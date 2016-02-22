У Тернопільській ОДА відзвітували про стан озимих

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку ТОДА Марія Дерманська, після проведеного огляду встановленно, що на площі 119,8 тис. га (54,4% до посіяної площі озимини) посіви перебувають у доброму стані, 93,8 тис. га (42,6%) – у задовільному стані, 6,8 тис. га (3%) – слабкі і зріджені.

«Не було снігів, але й не було сильних морозів. Лише в одну ніч було -20 градусів. Якби така температура протрималася довше, могли б бути проблеми», – зазначила Дерманська.

Як повідомляв УНІАН, озимі зернові в області посіяно на площі 220,4 тис га.

Озимий ріпак посіяно на площі 56,1 тис. га.