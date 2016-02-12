На Донеччині затримані екс-бойовик та пропагандист-інформатор "ДНР" (відео)

Зокрема, як повідомляє прес-центр СБУ, у Дружківці СБУ спільно з поліцією затримала бойовика "ДНР".

Зловмисник приєднався до терористів у квітні 2014 року, за гроші та зі зброєю чергував на блокпостах сепаратистів, перевіряв документи у громадян.

Під час наступу українських військ він не захотів разом з іншими терористами відступати до Донецька і залишився в місті, переховуючись від правоохоронців у родичів.

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Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Крім того, у Костянтинівці СБУ затримала інформатора "ДНР".

За твердженням затриманого, він ще у січні 2014 року за рекомендацією товаришів, що зараз воюють на боці "ДНР", створив у соціальній мережі групу, де поширював антиукраїнську пропаганду. За це він, як він стверджує, отримував 1200 доларів на місяць.

Також чоловік збирав інформацію про переміщення українських військ.

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"Періодично прихильник "руського міра" виїжджав до Донецька, де отримував інструкції від представника фейкової спецслужби терористів "МДБ" на прізвисько "Сокіл", - зазначає СБУ.

Матеріали документування протиправної діяльності зловмисника передано до поліції для відкриття кримінального правопорушення за ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій) КК України.