У Тернополі викрили гральний клуб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нелегальний гральний заклад виявили в приміщенні інтерактивного клубу, який розташований на пр. С. Бандери. Працівники управління захисту економіки в Тернопільській області провели санкціонований обшук у приміщеннях клубу.

У результаті обшуку було вилучено комп’ютерне та інше обладнання, за допомогою якого надавались послуги з грального бізнесу, а саме системні блоки, ноутбук, стіл для гри в покер з комплектом гральних карт та грошові кошти загальною сумою майже 1 тис грн.

Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які брали участь в організації діяльності нелегального грального закладу з метою притягнення їх до відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).