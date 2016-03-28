У Тернополі оголошено День жалоби за загиблим в АТО земляком
У Тернополі сьогодні, 28 березня, оголошено День жалоби за загиблим в антитерористичній операції земляком.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.
Траур оголошено у зв’язку із загибеллю тернополянина, навідника аеромобільно-десантної роти 80-ї бригади, 34 річного Андрія Питака.
Питак загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання, автомобіль, в якому він їхав з іншими бійцями, підірвався на міні.
Учора тіло бійця на в’їзді в Тернопіль зустріли родичі та близькі загиблого, активісти, представники влади.
Поховають Питака сьогодні на Микулинецькому кладовищі.
На знак скорботи за загиблим на установах, організаціях, адміністративних та відомчих будівлях приспущені державні прапори з траурною стрічною, а також відмінено розважально-концертні заходи та спортивні змагання.