У Тернополі оголошено День жалоби за загиблим в АТО земляком

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Траур оголошено у зв’язку із загибеллю тернополянина, навідника аеромобільно-десантної роти 80-ї бригади, 34 річного Андрія Питака.

Питак загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання, автомобіль, в якому він їхав з іншими бійцями, підірвався на міні.

Учора тіло бійця на в’їзді в Тернопіль зустріли родичі та близькі загиблого, активісти, представники влади.

Поховають Питака сьогодні на Микулинецькому кладовищі.

На знак скорботи за загиблим на установах, організаціях, адміністративних та відомчих будівлях приспущені державні прапори з траурною стрічною, а також відмінено розважально-концертні заходи та спортивні змагання.