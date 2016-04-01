У всіх районах Тернопільської області проведуть антитерористичні навчання для Нацгвардії
У всіх районах Тернопільської області проведуть антитерористичні навчання для бійців Нацгвардії.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з відповідною ініціативою виступив голова ОДА Сетпан Барна.
Перші навчання днями провели у Тернополі в парку Загребелля із залученням бронетранспортера.
За словами командира батальйону Національної гвардії у Тернополі Віктора Шершуна, наразі навчання проводитимуться раз в місяць.
До навчань долучився і керівник області.
«В нашій області проводиться цілий комплекс антитерористичних заходів, які спрямовані попередити небезпеку. Ці навчання є комплексні, вони включають не тільки елементи поводження зі зброєю, а й надання медичної допомоги. Плануємо провести такі навчання у всіх районах області», – повідомив Барна.
Він додав, що розглядається можливість проведення на території області більш масштабних навчань, які б тримали 2-3 дні.