У всіх районах Тернопільської області проведуть антитерористичні навчання для Нацгвардії

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з відповідною ініціативою виступив голова ОДА Сетпан Барна.

Перші навчання днями провели у Тернополі в парку Загребелля із залученням бронетранспортера.

За словами командира батальйону Національної гвардії у Тернополі Віктора Шершуна, наразі навчання проводитимуться раз в місяць.

До навчань долучився і керівник області.

«В нашій області проводиться цілий комплекс антитерористичних заходів, які спрямовані попередити небезпеку. Ці навчання є комплексні, вони включають не тільки елементи поводження зі зброєю, а й надання медичної допомоги. Плануємо провести такі навчання у всіх районах області», – повідомив Барна.

Він додав, що розглядається можливість проведення на території області більш масштабних навчань, які б тримали 2-3 дні.