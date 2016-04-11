На Тернопільщині у ставку втопився рибалка
18:48, 11 квітня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині у ставку втопився 77-річний рибалка.
На Тернопільщині у ставку втопився рибалка / carpanglers.com.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора поблизу села Шидлівці Гусятинського районі.
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Місцевим поліцейським про виявлене тіло повідомив онук загиблого.
Слідчо-оперативна група з’ясувала, що чоловік рибалив на штучній дамбі поблизу сільського млина та необачно впав у водойму. Вибратися з води старенькому не вдалося.
Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Детальні причини смерті встановить медична експертиза.
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