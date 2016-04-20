На Тернопільщини представники влади та духовенства на Великодні свята провідають сім’ї учасників АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення головам РДА дав голова ТОДА Степан Барна.

Ним зобов’язано керівників районів напередодні та під час Великодніх свят відвідати сім`ї демобілізованих, поранених та загиблих учасників АТО.

«Я прошу особливу увагу приділити тим, хто втратив рідних у зоні АТО, хто поранений лежить у лікарні, хто втратив домівку і шукає притулку в нашому краї. Спільно ми маємо допомогти відчути радість світлого свята Христового Воскресіння всім, хто живе поруч з нами, але відчув нелегкий тягар війни», – прокоментував своє доручення Барна.

Він також закликав представників духовенства незалежно від релігійних конфесій підтримати цю ініціативу, принагідно подякувавши їм за той внесок, який вони роблять для реабілітації учасників АТО та моральну підтримку демобілізованих.