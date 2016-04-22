На Тернопільщині на очисних спорудах водоканалу виявили 9 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора в Зборові.

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Вибухонебезпечені предмети виявили в обідню пору. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які прибули на місце виклику, встановили, що знайдено 2 артснаряди, калібром 45 мм, 2 мінометних міни та 5 ручних гранат часів Другої світової війни.

Після обстеження території дані знахідки буде знищені шляхом контрольованого підриву.

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