У Тернополі відбувся мітинг-реквієм з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС

Як повідомляє прес-служба Тернопільської обласної державної адміністрації, вшанувати постраждалих внаслідок катастрофи у парк Національного відродження до меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань сьогодні прийшли керівники міста та області, представники громадськості, духовенства.

«30 років тому сталася подія, яка скалічила і забрала тисячі життів. Сумарний викид радіоактивних матеріалів внаслідок вибуху на ЧАЕС становив 50 мільйонів кюрі, що рівнозначно вибуху 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. За неофіційною статистикою в Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Пам`ять про одну з найбільших трагедій ХХ століття назавжди житиме у наших серцях», – сказав під час виступу голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Керівник області разом з представниками обласної та міської влади поклав квіти до меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи, а священики відслужили панахиду за померлими.

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