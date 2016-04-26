У січні-березні жителі Тернопільщини отримали 77,9 мільйонів гривень субсидій

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, зокрема жителі міських поселень отримали 24,2 млн грн. субсидій, жителі сільської місцевості – 53,729 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в березні 2016 року збільшився порівняно з березнем 2015 року у 9 разів (на 1,401 тис. грн) і склав 1,577 тис. грн.

У січні–березні 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 30 тис. 713 домогосподарств, що в 5,5 раза (на 25 тис. 130 домогосподарств) більше, ніж у січні-березні минулого року. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 36,6%.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено 41 тис. 683 домогосподарствам, що в 6,7 раза (на 35 тис. 422 домогосподарства) більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У березні 2016 кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 53,5% від загальної кількості домогосподарств області.

Це на 45,1% більше, ніж у березні 2015 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 24,7% складають домогосподарства з однієї особи, 23,8% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.